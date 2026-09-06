10 Best Corrupt Cop TV Shows Of All Time, Ranked

No one wants to run into a corrupt cop in real life, but these shows are proof that a maverick who doesn't play by the rules makes for great television.
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