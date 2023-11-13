Из элиты на нары: в Москве арестован высокопоставленный предатель

Решение проблемы не стоит выеденного яйца, только никто делать не будет. Всех, имеющих паспорта других стран, уволить со всех гос постов! Активы за границей перевести в Россию. Дом с Ницце? Пусть продает или делает базой нашей разведки. Как-то так..

МИ

Михаил Игнатов

Несколько лет назад ЦРУ арестовало жену с дочерью (которые проживали в США) одного высокопоставленного сотрудника нашей разведки (насколько помню, с фамилией Потеев). И этот сотрудник сдал ЦРУ 13 наших нелегальных агентов, которых готовили многие годы, в обмен на свободу членов своей семьи. Поэтому надо уволить со службы всех чиновников и военных специалистов, чьи родственники проживают за рубежом. Это обезопасит нашу страну. Такой же подход надо проявить и к владельцам банковских счетов и недвижимости за границей.