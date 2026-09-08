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Песков заявил, что однополярная система мироустройства теряет силу

Песков заявил, что однополярная система мироустройства теряет силу

Однополярная система мироустройства теряет свою силу, заявил 8 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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