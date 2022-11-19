Кудерметова, Александрова и Самсонова претендуют на награду WTA в номинации «Прогресс года», Серена – на «Возвращение года»

Стали известны претендентки на награды WTA по итогам сезона. В номинации «Игрок года»: первая ракетка мира, чемпионка «Ролан Гаррос», US Open и еще шести турниров сезона Ига Швентек; вторая ракетка мира, финалистка US Open, чемпионка Мадрида и Берлина Онс Жабер; седьмая ракетка мира и финалистка «Ролан Гаррос» Кори Гауфф; третья ракетка мира и чемпионка турнира в Гвадалахаре Джессика Пегула; чемпионка итогового турнира Каролин Гарсия; чемпионка «Уимблдона» Елена Рыбакина.
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