Небензя назвал западные компании бенефициарами роста цен на продукты

Глобальный рост цен на продовольствие выгоден крупнейшим западным корпорациям. Об этом 13 февраля во время заседания Совета Безопасности (СБ) ООН заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.
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