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Европейские планы перевооружения откладываются из-за роста стоимости энергии

Европейские планы перевооружения откладываются из-за роста стоимости энергии

Европейские страны сталкиваются с серьезными вызовами в реализации своих планов по масштабному перевооружению, в частности программы «Readiness 2030» стоимостью около 800 миллиардов евро.

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