Northrop Grumman нацелилась на 25 тысяч ракетных двигателей в год — новый центр в Мэриленде уже открыт

Новый Центр инноваций в области двигательных установок в Элктоне, штат Мэриленд / © Northrop Grumman В Элктоне, штат Мэриленд, компания ввела в эксплуатацию новый Центр инноваций в области двигательных установок площадью около 5300 квадратных метров.
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