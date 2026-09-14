Northrop Grumman нацелилась на 25 тысяч ракетных двигателей в год — новый центр в Мэриленде уже открыт

Новый Центр инноваций в области двигательных установок в Элктоне, штат Мэриленд / © Northrop Grumman В Элктоне, штат Мэриленд, компания ввела в эксплуатацию новый Центр инноваций в области двигательных установок площадью около 5300 квадратных метров.