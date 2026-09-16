Украина как антисистема

Я стараюсь по возможности писать о том, о чём другие не пишут. Не только описывать факты, но и объяснять их, подводить теоретическую базу.
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