«Единая Россия» запустила работу федерального центра по наблюдению за выборами

«Единая Россия» запустила федеральный ситуационный центр для наблюдения за выборами. Партия получила доступ к видеонаблюдению Центризбиркома на участках, чтобы вести мониторинг процесса голосования, выявлять возможные нарушения и разбирать спорные ситуации.