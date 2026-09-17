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«Единая Россия» запустила работу федерального центра по наблюдению за выборами

«Единая Россия» запустила работу федерального центра по наблюдению за выборами

«Единая Россия» запустила федеральный ситуационный центр для наблюдения за выборами. Партия получила доступ к видеонаблюдению Центризбиркома на участках, чтобы вести мониторинг процесса голосования, выявлять возможные нарушения и разбирать спорные ситуации.

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