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Военкор Рожин сообщил о первом танке Abrams под Купянском

Военкор Рожин сообщил о первом танке Abrams под Купянском

Действующий на территории ведения сражений журналист Борис Рожин подлился информацией о том, что один из переданных войскам нацистских формирований киевского режима Соединёнными Штатами Америки танков Abrams удалось обнаружить на Купянском участке линии боевого соприкосновения.

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Комментарии
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Виктор Полуэктов
Высунулся из леса, значит? Ну, как говорил Михаил Задорнов... зря он это сделал.
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