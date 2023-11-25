Действующий на территории ведения сражений журналист Борис Рожин подлился информацией о том, что один из переданных войскам нацистских формирований киевского режима Соединёнными Штатами Америки танков Abrams удалось обнаружить на Купянском участке линии боевого соприкосновения.
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