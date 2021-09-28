Растрепанная Никитюк похвасталась шикарным букетом от таинственного поклонника: "Как вам такой поворот"

Ведущая Леся Никитюк заинтриговала публику свежим фото 33-летняя звезда "Орел и решка", "Хто зверху?" и "Хто проти блондинок?", как известно, скрывает свою личную жизнь, но, порой, интригует сюрпризами, которые ей, по всей видимости, делают мужчины.