Биткоин (BTC) подскочил почти до $64 тыс

Цены на криптовалюты выросли в пятницу благодаря тому, что председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл подтвердил цикл смягчения денежно-кредитной политики в следующем месяце, а дружественный криптовалютам Кеннеди младший поддержал Дональда Трампа в президентской кампании.
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