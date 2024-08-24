Биткоин (BTC) подскочил почти до $64 тыс

Цены на криптовалюты выросли в пятницу благодаря тому, что председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл подтвердил цикл смягчения денежно-кредитной политики в следующем месяце, а дружественный криптовалютам Кеннеди младший поддержал Дональда Трампа в президентской кампании.