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В этом году аукционы Минфина не будут иметь серьезного влияния на рынок

В этом году аукционы Минфина не будут иметь серьезного влияния на рынок

Наш первый в 2025 году обзор мы хотели бы начать с некоторых общих слов о ситуации на рынках. Мы ждем, что для долгового рынка грядущий год не будет простым: денежно-кредитные условия остаются жесткими, не все эмитенты смогут их выдержать и не уйти с рынка.

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