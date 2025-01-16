В этом году аукционы Минфина не будут иметь серьезного влияния на рынок

Наш первый в 2025 году обзор мы хотели бы начать с некоторых общих слов о ситуации на рынках. Мы ждем, что для долгового рынка грядущий год не будет простым: денежно-кредитные условия остаются жесткими, не все эмитенты смогут их выдержать и не уйти с рынка.