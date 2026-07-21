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Аргументы недели

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Трамп снова залез в иранскую петлю. Почему Тегеран перестал бояться и не отступит

Трамп снова залез в иранскую петлю. Почему Тегеран перестал бояться и не отступит

Спор о том, кто и как контролирует Ормузский пролив, снова перешёл в открытую войну. Западные эксперты уверены – Вашингтон и Тегеран приближаются к более масштабной войне после гибели американских солдат.

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