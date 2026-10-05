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Так снимает первый в мире смартфон с тремя 200-Мп камерами и внешним объективом Hasselblad в сложных условиях: возможности Oppo Find X10 Pro Max показали на концертной съёмке

Так снимает первый в мире смартфон с тремя 200-Мп камерами и внешним объективом Hasselblad в сложных условиях: возможности Oppo Find X10 Pro Max показали на концертной съёмке

Ключевой особенностью Find X10 стала система из трёх камер разрешением 200 Мп Инсайдер Smart Pikachu опубликовал фотографии с концерта, сделанные на Oppo Find X10 Pro Max с использованием внешнего телеконвертера Hasselblad.

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