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Где грязь, нищета и криминал? Иностранцы в шоке: это точно Россия?

Где грязь, нищета и криминал? Иностранцы в шоке: это точно Россия?

  Многие иностранцы приезжают в Россию, движимые любопытством. Ведь там, за бугром, им рассказывали столько ужасов про нашу страну! Интересно посмотреть! Но реальность так сильно противоречит ожиданиям, что многие поверить не могут.

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