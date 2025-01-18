Где грязь, нищета и криминал? Иностранцы в шоке: это точно Россия?

Многие иностранцы приезжают в Россию, движимые любопытством. Ведь там, за бугром, им рассказывали столько ужасов про нашу страну! Интересно посмотреть! Но реальность так сильно противоречит ожиданиям, что многие поверить не могут.
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