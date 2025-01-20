Отец арестованного по делу о теракте против генерала Кириллова фигуранта рассказал о сыне

Бехан Падиев — отец Рамазана Падиева, арестованного по делу о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, не общается с сыном около десяти лет.