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Кристиан Хорнер: «20 кг массы – фундаментальное различие между «Ред Булл»-2022 и 2023»

В прошлом году «Ред Булл» выиграл Кубок конструкторов впервые с 2013-го, однако в 2023-м впечатлил еще больше, одержав 21 победу в 22 гонках.

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