Володин: Для преодоления вызовов важна консолидация

Для преодоления вызовов сегодняшнего дня как никогда важна консолидация общества, политических сил. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил на пленарном заседании 27 июля, подводя итоги работы Госдумы VIII созыва.
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