Страна и люди
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Страна и люди

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Трамп в разговоре с Путиным отметил заслуги Овечкина перед мировым хоккеем

Трамп в разговоре с Путиным отметил заслуги Овечкина перед мировым хоккеем

Глава Белого дома Дональд Трамп в телефонной беседе с президентом России Владмиром Путиным отметил заслуги капитана «Вашингтона» Александра Овечкина перед мировым хоккеем.

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