Журналисты узнали о желании Байдена «залезть на дерево, чтобы не идти домой»

Стало известно об очередной странности в поведении 80-летнего президента США Джо Байдена. Политик попал в неловкую ситуацию в ходе мероприятия по сбору средств для предвыборной кампании, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на журналистов пресс-пула Белого дома.