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Клишас ответил на предложение ввести смертную казнь после теракта в «Крокусе»

Клишас ответил на предложение ввести смертную казнь после теракта в «Крокусе»

Отменить мораторий на смертную казнь в России не смогут ни Госдума, ни Совфед. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

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Комментарии
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ЮШ
Юрий Шестаков
Мы, т.е. РОССИЯ, наподписывали так много международных  протоколов по различным направлениям, стараясь быть демократичными, толерантными, экологичными и даже по вооружениям сами себя ограничили, не в пример США и Китаю, которые делают так, как выгодно им. Тоже и со смертными казнями для тех ублюдков-террористов, извращенцев-пидаров, мучающих детей, казнокрадов с миллиардными хищениями - почему мы не можем самостоятельно решить свои проблемы в этом поле деятельности? Соблюдаем права человеков-ублюдков и хищных казнокрадов, подрывающих экономику страны?
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18 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
те кто против отмены моратория смертной казни и есть настоящие  ВРАГИ РОССИИ.  Зато они как быстро оказывают помощь казнокрадам вовремя улизнуть за границу , как будто у нас и границ нет .
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10 час.
Татьяна Кибишева
Пошел он на хер, этот Клишас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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4 час.

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