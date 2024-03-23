Клишас ответил на предложение ввести смертную казнь после теракта в «Крокусе»

ЮШ

Юрий Шестаков

Мы, т.е. РОССИЯ, наподписывали так много международных протоколов по различным направлениям, стараясь быть демократичными, толерантными, экологичными и даже по вооружениям сами себя ограничили, не в пример США и Китаю, которые делают так, как выгодно им. Тоже и со смертными казнями для тех ублюдков-террористов, извращенцев-пидаров, мучающих детей, казнокрадов с миллиардными хищениями - почему мы не можем самостоятельно решить свои проблемы в этом поле деятельности? Соблюдаем права человеков-ублюдков и хищных казнокрадов, подрывающих экономику страны?