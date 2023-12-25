Косачев: мир имеет право не признать новые границы США на континентальном шельфе

Государственный департамент США в одностороннем порядке заявил о расширении континентального шельфа, не взяв в расчет какую-либо международно-правовую основу, страны мира имеют право не признавать новые границы.
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