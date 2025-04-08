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Царьград

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Миронов предлагает 50% кешбэк для детского отдыха в программе "Лето-2025"

Миронов предлагает 50% кешбэк для детского отдыха в программе "Лето-2025"

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" предложил премьер-министру Михаилу Мишустину внедрить программу "Лето-2025" с 50% кешбэком на детский отдых.

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