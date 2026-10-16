❗️⚡️Закупка Японией украинских дронов-перехватчиков P1-SUN в рамках подготовки к противодействию китайским БПЛА-"камикадзе" в случае эскалации конфликта в АТР Решение Японии о закупке украинских дронов-перехватчиков серии P1-SUN компании SkyFall знаменует новый этап в развитии средств борьбы с беспилотниками.