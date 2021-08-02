Грета Тунберг больше не нужна, от нее избавились

В конце июля человечество, как нам сообщают западные СМИ, исчерпало годовые ресурсы Земли. Все, что добывается из недр и выпускается в атмосферу с начала августа по конец декабря, производится в так называемый экологический долг.
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