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Закон и Порядок

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ВСУ массово атаковали Подмосковье и другие регионы России

ВСУ массово атаковали Подмосковье и другие регионы России

Минобороны: 59 беспилотников сбито над регионами России, включая Подмосковье Алан Босиков (Редактор отдела «Россия») Фото: Alexander Legky / Globallookpress.

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