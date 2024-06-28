У Музея Фаберже в Петербурге появится новый городской причал

Он будет установлен уже в июле Агентство внешнего транспорта, подведомственное Комитету по транспорту Петербурга, выиграло аукцион на заключение договора водопользования участка у Музея Фаберже на набережной Фонтанки, 21А.
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