РУССКАЯ НАЦИОНА...
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  • Воробей
    Ну, да, получается плохому танцору что-то мешает.Я б в рабочие пош...
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50 оттенков «многонациональности»

50 оттенков «многонациональности»

1. Которая быстро перетекает в русофобскую мультикультурность. Авторы и исполнители   ШАЛОМ, «ТАХИР И ЗУХРА»   Не так давно перебросил мне коллега на вотсап пару картинок из спектакля заезжего режиссера, поставившего «Даму с собачкой», на радость местным театралам.

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Комментарии
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Малик Гумеров
&quot;«Я танцую как дебил»&quot; - Шабаш дегенератов , по  финансированию  других дегенератов во власти !                                 Всплывшее дерьмо правит балом и деградирует молодые умы !             Работы санитарам  непочатый край !!!
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12 час.
Малик Гумеров
&quot;Алексеем Кудриным и вице-премьером Маратом Хуснуллиным.&quot; - Так они  близнецы и братья !  Только фантики чуть отличаются !    А нутро у обоих  - холопы врага   и  враги и страны и  народа !
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12 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Казань для этих учений выбрана неслучайно&quot; - Руководство  как  холопы  усердно  лизали и лижут жопы этим  всем  импортным Рокфеллерам !                                                                        Казань(верхушка власти , особенно Метшин)   выступал их  активистом (главным жополизом)  в  их  глобальных проектах &quot;ковид&quot;  - всеми силами гнобил и насиловал население республики !            Выступал и проявлялся как   осознанный    враг народа  , как усердный холоп врага !                                             &quot;отделения Казанской мини-империи от России&quot; - наверное  тайные мечты  этой швали - слуг клана Шаймиевых ?! Тем самым - закрепить  , упрочить  свои позиции узурпаторов  ... , закрепиться - удержаться у власти .... за счет  поддержки   своих импортных хозяев !          Санировать всю эту гниль ... - людей холопского звания , врагов народа  ... народ пока не способен .... .                                                   До отделения  наверное не дойдет , население   медленно  но  прозревает , НО  МНОГО ВРЕДА  ЭТА ШВАЛЬ ЕЩЕ ПРИНЕСЕТ  НАРОДУ !
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12 час.

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