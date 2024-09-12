50 оттенков «многонациональности»

"Алексеем Кудриным и вице-премьером Маратом Хуснуллиным." - Так они близнецы и братья ! Только фантики чуть отличаются ! А нутро у обоих - холопы врага и враги и страны и народа !

МГ

Малик Гумеров

"Казань для этих учений выбрана неслучайно" - Руководство как холопы усердно лизали и лижут жопы этим всем импортным Рокфеллерам ! Казань(верхушка власти , особенно Метшин) выступал их активистом (главным жополизом) в их глобальных проектах "ковид" - всеми силами гнобил и насиловал население республики ! Выступал и проявлялся как осознанный враг народа , как усердный холоп врага ! "отделения Казанской мини-империи от России" - наверное тайные мечты этой швали - слуг клана Шаймиевых ?! Тем самым - закрепить , упрочить свои позиции узурпаторов ... , закрепиться - удержаться у власти .... за счет поддержки своих импортных хозяев ! Санировать всю эту гниль ... - людей холопского звания , врагов народа ... народ пока не способен .... . До отделения наверное не дойдет , население медленно но прозревает , НО МНОГО ВРЕДА ЭТА ШВАЛЬ ЕЩЕ ПРИНЕСЕТ НАРОДУ !