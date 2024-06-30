На Сахалине водитель грузовика сбил четырех детей, одна девочка в реанимации

На Сахалине пьяный водитель грузовика сбил четырех детей. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в отношении 53-летнешо жителя села Взморье, виновника, возбуждено уголовное дело (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
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