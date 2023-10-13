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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

В ЯНАО выпускникам колледжей из сельской местности помогают с арендой жилья

В ЯНАО выпускникам колледжей из сельской местности помогают с арендой жилья

На Ямале выпускникам-отличникам колледжей могут компенсировать затраты на аренду жилья. Условий для этого несколько: прописка в сельской местности, диплом без троек, устройство на работу во внебюджетную организацию по важным для экономики специальностям.

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