В ЯНАО выпускникам колледжей из сельской местности помогают с арендой жилья

На Ямале выпускникам-отличникам колледжей могут компенсировать затраты на аренду жилья. Условий для этого несколько: прописка в сельской местности, диплом без троек, устройство на работу во внебюджетную организацию по важным для экономики специальностям.
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