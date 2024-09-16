Губернатор НАО провел рабочую встречу с правлением «Рыбакколхозсоюза»

Рабочая встреча губернатора НАО Юрия Бездудного с членами правления «Рыбакколхозсоюза» состоялась на рыболовецком судне «Печора», 16 сентября сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.
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