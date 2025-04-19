Вниманию водителей ❗️ 22-23 апреля (вторник-среда) администрация планирует проводить ямочный ремонт ул.
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Вниманию водителей ❗️ 22-23 апреля (вторник-среда) администрация планирует проводить ямочный ремонт ул.