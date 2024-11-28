Предприятие по производству систем вентиляции откроют в Балашихе в 2027 году

Компания «Ялка» присоединилась к подмосковной программе «Земля за 1 рубль». Она создаст на территории городского округа Балашиха современное предприятие по производству систем вентиляции и кондиционирования.
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