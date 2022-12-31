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Анчелотти после дубля Бензема «Вальядолиду»: «Увидим другого Бензема во второй части сезона, думаю»

Анчелотти после дубля Бензема «Вальядолиду»: «Увидим другого Бензема во второй части сезона, думаю»

Карло Анчелотти высказался о дубле Карима Бензема в матче с «Вальядолидом» (2:0) в Ла Лиге. «Перед матчем я видел, что он в хорошем состоянии.

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