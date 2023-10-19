Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

939 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Их посадить, а семьи и родственников выдворить из России не менее 5 лет без права посещения России и 10 лет без права...Суд в Москве арес...
  • Olga Chuhutina
    Всегда были ублюдками.Израиль нанес уда...
  • Виктор Галкин
    Да ладно, на защите всего мира)Ирина Яровая: Мы ...

Компаниям хотят разрешить экспорт СПГ без привязки к месторождениям

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) хотят разрешить без привязки к месторождениям. Такой законопроект одобрил ко второму и третьему чтениям Комитет Госдумы по энергетике на заседании палаты 19 октября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх