Компаниям хотят разрешить экспорт СПГ без привязки к месторождениям

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) хотят разрешить без привязки к месторождениям. Такой законопроект одобрил ко второму и третьему чтениям Комитет Госдумы по энергетике на заседании палаты 19 октября.
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