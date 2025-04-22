Пропал без вести сын маньяка Чикатило, служивший в рядах ВСУ Ирина ВальковаСын одного из самых страшных преступников в истории Советского Союза — Андрея Чикатило, известного как «советский потрошитель», исчез в зоне боевых действий на востоке Украины.
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