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Пропал без вести сын маньяка Чикатило, служивший в рядах ВСУ

Пропал без вести сын маньяка Чикатило, служивший в рядах ВСУ

Пропал без вести сын маньяка Чикатило, служивший в рядах ВСУ Ирина ВальковаСын одного из самых страшных преступников в истории Советского Союза — Андрея Чикатило, известного как «советский потрошитель», исчез в зоне боевых действий на востоке Украины.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Одним чертом меньше, У них таких маньяков половина кукарины.  Только и могут что воровать, грабить и издеваться над слабыми.
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