«iDeaWay»
ГлавнаяСаморазвитиеТехнологииДомЗдоровье и красотаХоббиЕдаЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«iDeaWay»

1 подписчик

Вы неправильно подавали шампанское — вот как это сделать правильно

Вы неправильно подавали шампанское — вот как это сделать правильно

Фужеры могут выглядеть красиво, но они снижают аромат вашего (вероятно, дорогого) шампанскогоНичто так не возвещает о празднике также явно, как бутылка игристого вина или шампанского (к вашему сведению, шампанское — это тип игристого вина, изготовленного из винограда, выращенного в регионе Шампань во Франции, и произведённого по методу Шампенуаз).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх