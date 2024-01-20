Вы неправильно подавали шампанское — вот как это сделать правильно

Фужеры могут выглядеть красиво, но они снижают аромат вашего (вероятно, дорогого) шампанскогоНичто так не возвещает о празднике также явно, как бутылка игристого вина или шампанского (к вашему сведению, шампанское — это тип игристого вина, изготовленного из винограда, выращенного в регионе Шампань во Франции, и произведённого по методу Шампенуаз).
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