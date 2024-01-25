На Ямале в 2023 году собаки покусали 1146 человек

Количество нападений собак на людей на Ямале в 2023 году снизилось на 10% — до 1146 покусов. В трети случаев пострадали дети, сообщил глава службы ветеринарии округа Евгений Попов на пресс-конференции в «Север-Прессе».
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