Porsche Panamera установил рекорд, обогнав Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+

Спорткар установил новый рекорд на Нюрбургринге. Еще не представленная официально новая версия Panamera с гибридной силовой установкой на базе V8 проехала круг на легендарной трассе за рекордные 7 минут 24,17 секунды.
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