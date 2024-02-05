Пассажиры рейса Саранск-Москва вылетят из Пензы из-за инцидента в аэропорту

Пассажиры рейса Саранск – Москва, которые не смогли вылететь в связи с происшествием, в котором один из самолетов выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, отправятся на автобусах в Пензу, откуда вылетят в столицу.
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