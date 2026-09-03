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Царьград

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Синоптик Тишковец: Осенний шторм с сильным ветром накроет Москву в выходные

Синоптик Тишковец: Осенний шторм с сильным ветром накроет Москву в выходные

Москвичей предупредили о сильном ветре и дождях в первые выходные сентября.Тёплая погода с температурой около 20 градусов сохранится в Москве до конца рабочей недели.

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