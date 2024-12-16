ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Александр Гудков. Родился в Ступино (Московская область ).
Так ничего и не понял. Терзания поуехавшего
Комментарии
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ВЗ
Вячеслав Зязев
В что нам дал г-н Гудков? Ещё хуже вопрос, а что он может нам дать? Мне по горло хватило птицы-пересмешника по кличке Галкин, а тут ещё один напрашивается на тошнотворный процесс?
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3 час.
Ирина52
Опечатки могут быть у каждого русофила. Другое дело - русофоб. Таких не исправишь...
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2 час.
Гарий Щерба
ИУДА ...!!!
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17 сек.
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