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Так ничего и не понял. Терзания поуехавшего

Так ничего и не понял. Терзания поуехавшего

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Александр Гудков. Родился в Ступино (Московская область ).

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Комментарии
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ВЗ
Вячеслав Зязев
В что нам дал г-н Гудков? Ещё хуже вопрос, а что он может нам дать? Мне по горло хватило птицы-пересмешника по кличке Галкин, а тут ещё один напрашивается на тошнотворный процесс?
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Ирина52
Опечатки могут быть у каждого русофила. Другое дело - русофоб. Таких не исправишь...
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Гарий Щерба
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