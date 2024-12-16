Так ничего и не понял. Терзания поуехавшего

ВЗ

Вячеслав Зязев

В что нам дал г-н Гудков? Ещё хуже вопрос, а что он может нам дать? Мне по горло хватило птицы-пересмешника по кличке Галкин, а тут ещё один напрашивается на тошнотворный процесс?