Минутка этологии.Думаю, все знают популярную статью широко известного в узких кругах блоггера Сергея Васильева "Американский рецепт любви народов: не кормить и пороть" (а если кто не знает, то найдите её и прочитайте), но не все знают, что есть ещё и своего рода продолжение этой статьи, в коем С.
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