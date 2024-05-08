Песков: расследовать гибель журналиста AFP Сольдена должна не РФ

С вопросом о расследовании гибели под Артемовском в 2023 году журналиста AFP Армана Сольдена стоит обращаться к украинской стороне, заявил журналистам прес-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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