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Чернышов предложил создать упрощённый доступ для бабушек и дедушек в «Госуслуги Моя школа»

Чернышов предложил создать упрощённый доступ для бабушек и дедушек в «Госуслуги Моя школа»

Заместитель Председателя Госдумы Борис Чернышов направил обращение в Минпросвещения с предложением создать упрощенный доступ для бабушек и дедушек в «Госуслуги Моя школа».

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