Неизвестные подорвали газопровод в Иране ЧП произошло на юго-западе страны в городе Боружен, провинции Чехармехаль и Бахтиария.
Пронедра
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Неизвестные подорвали газопровод в Иране ЧП произошло на юго-западе страны в городе Боружен, провинции Чехармехаль и Бахтиария.
Свежие комментарии