В Омске появился первый пятизвездочный отель - он строился как Hilton (сюда даже успели закупить полотенца с логотипом этой американской сети).
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В Омске появился первый пятизвездочный отель - он строился как Hilton (сюда даже успели закупить полотенца с логотипом этой американской сети).