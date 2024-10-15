В МИД Венгрии объяснили, почему Будапешт против отказа от российского газа

Отказ от российских энергоносителей является политическим обязательством, а принятие политических обязательств в сфере энергетики не имеет смысла, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, 15 октября сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии