Экс-глава отдела исследований CoinDesk развенчала слухи о принятии биткоина в Аргентине

Ноэль Ачесон, бывший глава отдела анализа рынка CoinDesk и Genesis Trading, опубликовала информационный бюллетень под названием Crypto Is Macro Now, в котором выразила свое мнение о новом президенте Аргентины Хавьере Милее и его экономической политике касаемо криптовалют.