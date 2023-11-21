Экс-глава отдела исследований CoinDesk развенчала слухи о принятии биткоина в Аргентине

Ноэль Ачесон, бывший глава отдела анализа рынка CoinDesk и Genesis Trading, опубликовала информационный бюллетень под названием Crypto Is Macro Now, в котором выразила свое мнение о новом президенте Аргентины Хавьере Милее и его экономической политике касаемо криптовалют.
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